COVID-19 в Киеве: Количество инфицированных перевалило за 2 тыс человек
По данным на четверг, 14 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 2012 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (394), Дарницком (353) и Деснянском (200) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.
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Так, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 52 человек. Среди них - 6 медиков. За сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 42 летальных случая.
За сутки заболели:
- 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;
- 15 мужчин от 23 до 80 лет;
- 4 девочки в возрасте от 2 до 16 лет и 2 мальчика в возрасте 12 и 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего от коронавируса вылечились 189 жителей столицы.
Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:
- Печерский район – 394
- Дарницкий район – 353
- Деснянский район – 200
- Днепровский район – 186
- Соломенский район – 183
- Голосеевский район – 174
- Оболонский район – 152
- Шевченковский район – 141
- Святошинский район – 127
- Подольский район – 102
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 16 847 случая коронавируса. За сутки заразилось 422 человека.
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