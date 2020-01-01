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COVID-19 в Киеве: Количество инфицированных перевалило за 2 тыс человек

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За сутки в столице подтверждено 52 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Количество заболевших в столице перевалило за 2000
Количество заболевших в столице перевалило за 2000
EPA/UPG

По данным на четверг, 14 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 2012 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (394), Дарницком (353) и Деснянском (200) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале

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Так, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили  еще у 52 человек. Среди них - 6 медиков. За сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 42 летальных случая.

За сутки заболели:

  • 31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;
  • 15 мужчин от 23 до 80 лет;
  • 4 девочки в возрасте от 2 до 16 лет и 2 мальчика в возрасте 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего от коронавируса вылечились 189 жителей столицы.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

  • Печерский район – 394
  • Дарницкий район – 353
  • Деснянский район – 200
  • Днепровский район – 186
  • Соломенский район – 183
  • Голосеевский район – 174
  • Оболонский район – 152
  • Шевченковский район – 141
  • Святошинский район – 127
  • Подольский район – 102

Карта распространения коронавируса в столице
Карта распространения коронавируса в столице
t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 16 847 случая коронавируса. За сутки заразилось 422 человека. 

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Теги: Киев, Коронавирус, Эпидемия, Районы, Статистика, Данные
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