COVID-19 в Киеве: Количество инфицированных перевалило за 2 тыс человек

За сутки в столице подтверждено 52 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным на четверг, 14 мая, в Киеве лабораторно подтверждено 2012 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшая концентрация инфицированных зафиксирована в Печерском (394), Дарницком (353) и Деснянском (200) районах. В остальных районах столицы - менее 200 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

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Так, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили еще у 52 человек. Среди них - 6 медиков. За сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 42 летальных случая.

За сутки заболели:

31 женщина в возрасте от 18 до 81 года;

15 мужчин от 23 до 80 лет;

4 девочки в возрасте от 2 до 16 лет и 2 мальчика в возрасте 12 и 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 6 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 20 человек. Всего от коронавируса вылечились 189 жителей столицы.

Коронавирус подтвержден в следующих районах Киева:

Печерский район – 394

Дарницкий район – 353

Деснянский район – 200

Днепровский район – 186

Соломенский район – 183

Голосеевский район – 174

Оболонский район – 152

Шевченковский район – 141

Святошинский район – 127

Подольский район – 102

Карта распространения коронавируса в столице t.me/Виталий Кличко

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 16 847 случая коронавируса. За сутки заразилось 422 человека.

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