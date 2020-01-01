Кличко: Пользуйтесь метро только по необходимости и соблюдайте правила

Мэр столицы призвал киевлян быть благоразумными после открытия метрополитена.

Глава столицы Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метро пользоваться им только по необходимости и соблюдать все правила безопасности. Он также отметил, что вирус никуда не ушел. Об этом Кличко заявил в ходе онлайн-брифинга.

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“Киев, как и многие другие города страны, начал вводить послабления ограничений. Но, я хочу обратиться к киевлянам: те, кто пока могут работать дистанционно, - продолжайте это делать. Потому что так безопаснее для вашего здоровья. Работодатели тоже должны подумать о безопасность своих сотрудников. Оптимизируйте время их пребывания на работе. Соблюдайте все правила и санитарные нормы. Давайте не обвалим сейчас ситуацию, ибо вирус не отступил “, - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что с ослаблением ограничений многие уже вышли на работу. И транспортная ситуация в столице пока сложная. Именно поэтому он обратился к правительству об открытии метро в Киеве.

Но хочу подчеркнуть: это не значит, что им надо будет пользоваться, не учитывая ситуацию, в которой мы живем уже более двух месяцев. Будьте благоразумными, думайте прежде всего о своей безопасности! Так, метро работает во многих городах Европы. Но там нет толпы, и люди пользуются им только по необходимости. И соблюдают правила. И даже если вам надоело это слышать, я все равно буду повторять: если вы сами пренебрегаете своим здоровьем и здоровьем своих близких - вас не сможет спасти никто! Соблюдайте правила безопасности и требуйте этого от людей вокруг. Потому что Кличко каждому маску оденет! - обратился к киевлянам мэр столицы.

Напомним, ранее Кличко просил Кабмин восстановить работу метро с 25 мая. Кличко отметил, что “идея спецпропусков для проезда в метро утопическая“.

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