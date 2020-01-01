В КГГА объяснили, как работают стоматологи при ослаблении карантина

Чиновники КГГА составили детальную справку, в которой объяснили стоматологам, как те должны теперь лечить пациентов.

В Киеве утвердили требования к работе стоматологии в условиях ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В частности чиновники определили для медиков следующие правила:

прием осуществляется только по предварительной записи и с интервалом между посетителями не менее 15 минут, чтобы они не контактировали между собой;

между местами предоставляемых услуг должно быть не менее 1,5 м;

на входах должны быть дозаторы с антисептиком и санитарный контроль для посетителей;

посетители должны быть в масках и ждать своей очереди на улице с соблюдением дистанции. Внутрь допускаются клиенты из расчета не более 1 человека на 10 м;

за день до приема пациента должны опросить о состоянии здоровья, респираторных заболеваниях и контактах с коронавирусными больными (если такие признаки есть, прием должны отложить);

Читай также: Опубликован план запуска общественного транспорта в Украине во время оказания стоматологической помощи пациент должен быть размещен в стоматологическом кабинете изолировано;

во время оказания стоматологической помощи пациент должен быть размещен в стоматологическом кабинете изолировано; работники должны быть в респираторах или хирургических масках, герметичных защитных очках, перчатках и защитных щитках для лица;

средства защиты работники должны снимать в кабинете, где стоматолог принимал пациента. Запрещено выходить из помещения в средствах защиты, которые использовались во время приема;

каждые 2 часа следует дезинфицировать помещение и после каждого приема проветривать его не менее 15 минут.

Также стоматологии должны предупредить своих клиентов об ограничении на страницах в соцсетях и сайтах или при записи по телефону.

В самих помещениях не должно быть журналов, рекламных брошюр и игрушек, которые могут касаться пациенты.

Напомним, с 11 мая в Украине ослаблен карантин. Среди прочего отменен запрет на предоставление плановой стоматологической помощи.

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