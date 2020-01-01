Столицу вечером сковали километровые пробки
Пробки в Киеве образовались на большинстве центральных улиц, мосту Метро и Патона. Произошло несколько аварий.
По состоянию на вечер четверга, 14 мая, Киев застрял в 8-бальных пробках, об этом свидетельствуют данные Google-maps.
Причиной скопления автомобилей стало не только отсутствия общественного транспорта, но и ремонтные работы на некоторых улицах, а также ДТП.
По данным онлайн-сервисов, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте.
Стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.
Как известно, мэр Киева Виталий Кличко просит власти возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.
Напомним, столица застряла в пробках также в четверг утром, 14 мая.
Еще сообщалось, что митинги в Киеве привели к масштабным пробкам и в среду, 13 мая.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент