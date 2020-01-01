Столицу вечером сковали километровые пробки

Пробки в Киеве образовались на большинстве центральных улиц, мосту Метро и Патона. Произошло несколько аварий.

Также произошло несколько ДТП Liga.net

По состоянию на вечер четверга, 14 мая, Киев застрял в 8-бальных пробках, об этом свидетельствуют данные Google-maps.

Причиной скопления автомобилей стало не только отсутствия общественного транспорта, но и ремонтные работы на некоторых улицах, а также ДТП.

По данным онлайн-сервисов, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте.

Стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.

Как известно, мэр Киева Виталий Кличко просит власти возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.