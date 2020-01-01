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Столицу вечером сковали километровые пробки

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Пробки в Киеве образовались на большинстве центральных улиц, мосту Метро и Патона. Произошло несколько аварий.
Также произошло несколько ДТП
Также произошло несколько ДТП
Liga.net
 
По состоянию на вечер четверга, 14 мая, Киев застрял в 8-бальных пробках, об этом свидетельствуют данные Google-maps.
 
Причиной скопления автомобилей стало не только отсутствия общественного транспорта, но и  ремонтные работы на некоторых улицах, а также ДТП.
 
По данным онлайн-сервисов, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте.
 
Стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.
 
Как известно, мэр Киева Виталий Кличко просит власти возобновить работу общественного транспорта в столице после 22 мая, а метрополитена с 25 мая.
 
Напомним, столица застряла в пробках также в четверг утром, 14 мая.
 
Еще сообщалось, что митинги в Киеве привели к масштабным пробкам и в среду, 13 мая.
 
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Теги: автомобили, Киев, транспорт, пробки
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Источник: korrespondent.net

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