Кличко: Киев полностью готов к запуску метро

Мэр заявил, что метрополитен готов возобновить работу, нужно только решение правительства.

Глава столицы Виталий Кличко заявил, что метрополитен уже готов возобновить перевозки пассажиров, необходимо только решение правительства. Пока в метро продолжаются ремонтные работы по оборудованию станций всем необходимым. Об этом мэр столицы заявил на брифинге.

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“Что касается метро, мы готовы и будем возобновлять его работу, как только правительство позволит это делать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем проходили и продолжаются все необходимые работы по содержанию инфраструктуры. Это замена рельс, ремонты эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и другие работы“, - заявил Кличко.

Мэр отметил, что уже ведутся работы по программе обеспечения доступности для малоподвижных граждан на станциях “Лукьяновская“ и “Сырец“.

В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации и замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан. Регулярно производилась и дезинфекция метрополитена: поездов, вестибюлей, касс, платформ на станциях. После возобновления работы подземки эти меры значительно усилят, - заявил мэр.

Напомним, ранее Кличко просил Кабмин восстановить работу метро с 25 мая. Кличко отметил, что “идея спецпропусков для проезда в метро утопическая“.

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