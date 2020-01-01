С понедельника в Киев не будут пускать грузовики в пиковые часы

Транспортные проблемы столицы усугубились из-за карантина на общественном транспорте. Столичные власти решили пожертвовать грузовиками.

С понедельника, 18 мая, городские власти ограничат въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу, 15 мая.

Читай также: Страх заразиться COVID-19 заставит людей покупать личное авто

“Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу“, - рассказал киевский градоначальник.

Запланированные ограничения будут действовать с 7:00 до 10:00 утра, а также с 17:00 до 20:00 вечера.

По словам Кличко, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы. Отмечается, что строгое ограничение будет действовать до полного возобновления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.

Напомним, вечером в четверг столицу сковали километровые пробки. Дорожные заторы образовались на большинстве центральных улиц Киева, а также на мостах Метро и Патона.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.