Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве новый очаг COVID-19: Кличко созвал срочный брифинг

Комментариев: 0
В столице зафиксирована новая вспышка коронавируса.
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
КГГА

В Киеве зафиксирован новый очаг коронавируса. Мер столицы Виталий Кличко проведет срочный брифинг.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Читай также: В Киеве COVID-19 заразились 56 человек: Данные по районам

“Сегодня, 15 мая, в 15:30 состоится срочный онлайн-брифинг Виталия Кличко о новом очаге коронавируса в столице“ - говорится в сообщении.

"В Дарницком интернате для девушек зафиксирована вспышка коронавируса. Инфицирован 81 человек. На въезде дежурят спасатели и полиция" - сказал Кличко.

Будут проведены соответствующие проверки в других интернатах, а также дома для престарелых - подчеркнул мер

 

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Виталий Кличко, коронавирус, Очаг, Вспышка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь