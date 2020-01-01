В Киеве новый очаг COVID-19: Кличко созвал срочный брифинг

В столице зафиксирована новая вспышка коронавируса.

В Киеве зафиксирован новый очаг коронавируса. Мер столицы Виталий Кличко проведет срочный брифинг.

Об этом говорится на сайте КГГА.

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“Сегодня, 15 мая, в 15:30 состоится срочный онлайн-брифинг Виталия Кличко о новом очаге коронавируса в столице“ - говорится в сообщении.

"В Дарницком интернате для девушек зафиксирована вспышка коронавируса. Инфицирован 81 человек. На въезде дежурят спасатели и полиция" - сказал Кличко.

Будут проведены соответствующие проверки в других интернатах, а также дома для престарелых - подчеркнул мер

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавируса.

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