Вспышка COVID-19 в Дарницком доме-интернате: Все подробности

В Дарницком доме-интернате сегодня подтвердили заболевание у 81 человека.

В Дарницком доме-интернате для девушек подтвержден коронавирус у 81 человека. Первой заболела работница учреждения. После тесты были проведены всем воспитанникам и сотрудникам.

Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко во время срочного брифинга в пятницу, 15 мая.

Протестированы 182 человека.

По результатам тестов - больных 81 человек:

▫️53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет,

▫️26 женщин и двое мужчин - работники интерната.

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“В больницы госпитализировали 3 пациента из числа персонала. Остальные проходят лечение на самоизоляции дома, под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате“ - говорится в сообщении.

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Дом-интернат полностью закрыт на карантин. Там проводят усиленную дезинфекцию. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавируса.

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