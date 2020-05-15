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В ресторане Киева задержали рэкетиров, вымогавших $20 тысяч

Комментариев: 4
Копы установили организатора и всех участников группировки. Ими – это шесть жителей Киева.
Задержание вымогателей в ресторане Киева
Задержание вымогателей в ресторане Киева
Нацполиция Украины

В Киеве полицейские задержали банду вымогателей, которые вымогали у бизнесмена $20 тысяч, угрожая убийством. Об этом сообщается на сайте Нацполиции в пятницу, 15 мая.

Отмечается, что к правоохранителям обратился руководитель финансовой компании. Он сообщил, что на протяжении длительного времени группа мужчин требует от него $20 тысяч, которые он якобы им задолжал.

"Мужчина не соглашался на требования вымогателей, пока они не перешли от словесных угроз к избиению, угрожали убийством ему и членам его семьи. Понимая о реальности их угроз, он обратился в полицию", – говорится в сообщении.

В ходе расследования копы установили организатора и всех участников группировки – это шесть жителей Киева. В четверг, 14 мая, в одном из ресторанов Печерского района оперативники всех их задержали. Им сообщено о подозрении по статье о вымогательстве (ч.2 ст.189 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: В ресторане Киева задержали рэкетиров, вымогавших $20 тысяч

Ранее в Одессе правоохранители освободили жителя Киевщины, которого выкрала и три дня удерживала группа лиц, требуя выкуп в $200 тысяч.

Также сообщалось, что в Кировоградской области бывший сотрудник ГАИ пытался похитить судью в отставке ради выкупа в $300 тысяч.

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Теги: Киев, фото, ресторан, рэкет, вымогатель, задержание, вымогательство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Cudzoziemiec    15.05.2020, 18:32
Оценка:  +4
Cudzoziemiec
ловить тварий и расстреливать ...
Потому_что    15.05.2020, 18:42
Оценка:  +4
Потому_что
Словить ещё раз не получится, ибо суд все равно отпустит, а ментам такой подход уже надоел, надо полностью менять КПК, этот кодекс убивает правосудие!
Olifir4ik    15.05.2020, 18:59
Оценка:  +2
Olifir4ik
Судей менять нужно.
Cudzoziemiec    15.05.2020, 19:23
Оценка:  +1
Cudzoziemiec
согласен..только кто его изменит?
всех все устраивает...судя по всему
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