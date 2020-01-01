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Дороги Киева сковало вечерними пробками

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Пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге, на мостах. Произошло несколько ДТП.
Пробки наблюдались и утром 15 мая
Пробки наблюдались и утром 15 мая
objectiv.tv
 
В Киеве по состоянию на вечер, 15 мая, образовались 8-бальные пробки, которые также наблюдались и утром, об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов.
 
Как известно, пробки в столице начались сразу после осбаления карантина. Это связано с отсутствием необходимого количества общественного транспорта, чтобы люди смогли добраться на работу. Также на дорогах произошло множество ДТП. 
 
Ремонтные работы также ухудшили движение.
 
Так, согласно данным Google-карт, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте. 
 
Из-за ДТП стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.
 
Скопления автомобилей наблюдается и на проспекте Победы на всем протяжении из центра до метро Святошино. 
 
 
 
Напомним, масштабные заторы на основных автомагистралях Киева фиксируются уже четвертый день подряд.

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Теги: автомобили, Киев, дороги, пробки
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Источник: korrespondent.net

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