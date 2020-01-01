Дороги Киева сковало вечерними пробками

Пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге, на мостах. Произошло несколько ДТП.

В Киеве по состоянию на вечер, 15 мая, образовались 8-бальные пробки, которые также наблюдались и утром, об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов.

Как известно, пробки в столице начались сразу после осбаления карантина. Это связано с отсутствием необходимого количества общественного транспорта, чтобы люди смогли добраться на работу. Также на дорогах произошло множество ДТП.

Ремонтные работы также ухудшили движение.

Так, согласно данным Google-карт, пробки образовались на большинстве центральных улиц, на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте.

Из-за ДТП стоят также мост Метро и Патона в сторону Левого берега.

Скопления автомобилей наблюдается и на проспекте Победы на всем протяжении из центра до метро Святошино.

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