На коронавирус проверят все столичные интернаты

Тотальная проверка интернатных учреждений, совместно с главным управлением Госпотребслужбы в городе Киеве начнется в субботу.

Мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение проверить на коронавирусную инфекцию нового типа воспитанников и персонал всех интернатов столицы. Причина тотальной проверки - вспышка коронавирусной инфекции в Дарницком доме-интернате для девочек. Об этом, в пятницу, 15 мая, сообщает пресс-служба КГГА.

"Несмотря на все ограничительные меры, в Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим городской голова поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Пока подозрений на заболевания в других учреждениях нет", - заявила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Всего, по информации КГГА, в интернатных учреждениях Киева находится 2108 человек. Из них наибольшее число находится в Святошинском психоневрологическом интернате - 644, Ново-белицком психоневрологическом интернате для мужчин - 369 и Пуща-Водицком психоневрологическом интернате - 318 человек. Также, в Киевском пансионате ветеранов труда - 230 человек, в Киевском гериатрическом пансионате - 197, Киевском психоневрологическом интернате - 184, в Святошинском детском доме интернате - 86 и Дарницком детском доме-интернате - 80 человек.

Ранее в столице был обнаружен новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девушек подтвердили заболевание у 81 человека.

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