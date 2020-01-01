Мэр Киева рассказал, когда в столице откроют ТРЦ

В КГГА считают, что вопрос открытия торгово-развлекательных центров в Киеве не является актуальным.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что открывать большие торговые центы в столице следует только после возобновления работы метро. При этом владельцы ТРЦ должны строго соблюдать все предприсанные МОЗ санитарные меры. Об этом, в пятницу, 15 мая, сообщает пресс-служба КГГА.

По словам мэра столицы, метро необходимо, чтобы местные жители могли беспрепятнственно добираться до ТРЦ на общественном транспорте.

"Крупные торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди добираются на работу общественным транспортом. В частности, и до крупных торговых центров. Это понимают и владельцы бизнеса в этих центрах", - заявил Кличко.

Вторым условием для открытия ТРЦ Кличко назвал снижение в столице количества больных коронавирусом и соблюдение владельцами и посетителями ТРЦ противоэпидемических требований.

"Мы будем учитывать динамику распространения заболевания. Если эпидемиологическая ситуация не будет ухудшаться, то открытие торговых центров будет следующим этапом ослабления ограничений. Надеюсь, что это произойдет до конца мая. Что и метро, и такие центры мы сможем открыть", - подчеркнул мэр Киева.

Ранее сообщалось, что во время карантина в столичной подземке проводят технические и противоэпидемиологические работы, станции готовят к открытию.

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