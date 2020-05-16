В Киеве рекордный суточный прирост коронавируса

За минувшие сутки в столице диагностировали 153 случая заболевания, больше половины из них - в доме-интернате.

В Киеве за сутки зафиксировали сразу 153 случая коронавируса, сообщил в субботу, 16 мая, мэр города Виталий Кличко.

"После зафиксованного очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девушек, статистика за минувшие сутки в столице - в плохом смысле впечатляющая ...Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 153 человека. Среди них - 17 медиков. Умерли за минувшие сутки два человека. Всего в столице 45 летальных случаев", - сообщил мэр.

На сегодняшний день в столице уже 2221 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Среди новых заболевших 106 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, а также 17 девушек - от 5 до 17 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 68 лет.

Более половины людей, у которых подтвердили заболевания за сутки - это воспитанницы и работники Дарницкого дома-интерната для девушек.

В больницы госпитализированы 17 пациентов, остальные - на самоизоляции. Выздоровели за минувшие сутки 22 человека, всего коронавирус в Киеве преодолели 222 жителя города.

Отметим, количество новых случаев коронавируса в Украине растет пятые сутки подряд. На данный момент подтверждено 17 858 случаев заболевания COVID-19, 497 человек умерли, 4 906 выздоровели.

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