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В Киеве мошенник выманил у 9-летнего мальчика 700 тыс грн на спасение мамы

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Аферист позвонил ребенку и разыграл историю о его матери.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Киеве мошенник позвонил 9-летнему мальчику, который находился дома, и заявил, что его мать попала в аварию, а также задержана полицией. 

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Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

В телефонном разговоре преступник сказал ребенку, что спасти его мать могут только все ценности, которые есть дома. По легенде, ребенок должен вынести все деньги и драгоценности из квартиры под дом. Пострадавший так и поступил - собрал около 700 тысяч гривен и отдал незнакомцу.

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Личность преступника удалось установить по горячим следам. Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 УК Украины и осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе полиция обезвредила банду, ограбившую обменный пункт. Преступление, в котором подозревают задержанных, произошло три недели назад.

 

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Теги: полиция, мошенник, деньги, ребенок
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