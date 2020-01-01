Правоохоранители задержали мошенников, которые крали деньги вкладчиков, имитируя проведение торгов на бирже.

Киберполиция в Киеве разоблачила мошенническую схему с поддельными торгами на бирже, фигурантыкоторой присваивали деньги вкладчиков. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Фигуранты создали собственный вебсайт, на котором имитировали проведение торгов, которые в действительности не происходили. После этого присваивали деньги вкладчиков. Кроме этого, для большего привлечения клиентов разместили два call-центра в столице со штатной численностью около 40 человек. Эти работники агитировали граждан вкладывать денежные средства", - говорится в сообщении.

По данными силовиков, компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний. Для убедительности инвесторов, на вебсайте разместили примеры фиктивных торгов на мировых финансовых рынках.

"Мошенническая схема выглядела так: вкладчики создавали аккаунты на веб-платформе и пополняли депозиты. После этого их деньги перечислялись на криптокошельки компании", - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 190) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно объявления о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. На данный момент устанавливаются причиненные гражданам убытки.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве мошенники проводили фейковые торги и присваивали деньги вкладчиков

Несколькими днями ранее полиция разоблачила мошенников, представлявшихся сотрудниками банков.

Напомним, что полиция задержала организатора группы "черных риэлторов". Злоумышленники оказались причастны к вымогательству денег и легализации преступных доходов.

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