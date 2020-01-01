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Итальянские врачи проконсультировали киевских коллег по лечению COVID-19

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Профессора медицины отвечали на вопросы об особенностях лечения больных при беременности и ВИЧ-инфекции.
Видеоконференция врачей Италии и Киева
Видеоконференция врачей Италии и Киева
kyivcity.gov.ua

Киевские врачи из семи опорных больниц столицы в режиме видеоконференции пообщались с итальянскими медиками относительно противодействия пандемии коронавируса. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает пресс-служба КГГА.

В онлайн-конференции, в частности, участвовали профессор, доктор медицины Вальтер Риччиарди и профессор Массимо Фантони.

Киевские медики имели возможность задать итальянским экспертам вопросы по особенностям ведения больных при беременности, течения заболевания COVID-19 у ВИЧ-инфицированных пациентов, применения плазмы реконвалесцентов при лечении больных COVID-19, результатам применения гидроксихлорхинина (Плаквинил), опыту использования мезенхимальных стволовых клеток, использованию индикаторов полного выздоровления больных COVID-19 и рекомендации по обследованию на ПЦР (количество, срок повтора ПЦР).

Как сообщалось, 4 апреля 20 медиков систем МВД и Минздрава вылетели помогать итальянским врачам в борьбе с COVID-19.

 

 

Ранее сообщалось, что Украина отправила 20 медиков в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Также Корреспондент писал, что в Италии украинских медиков благодарили песнями.

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Теги: Киев, Италия, медики, врачи, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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