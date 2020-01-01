В Киеве ликвидировали возгорание торфа

Пожар возник в Дарницком районе столицы. Огонь распространился отдельными ячейками на общей площади 80 кв. м.

В Дарницком районе Киева ликвидировали возгорание торфа на площади 80 кв. м. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что информация о возгорании торфа на улице Лермонтова, 101, поступила в субботу в 15.09.

Было установлено, что торф горит отдельными ячейками на общей площади 80 кв.м. Спасатели локализовали огонь в 18.43, а полностью ликвидировали - в 19.11.

Как подчеркнули в ГСЧС, причина возникновения пожара выясняется, жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожарные Киева в течение двух недель тушили крупное возгорание торфа в районе ТЭЦ-6 и озера Алмазное.

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