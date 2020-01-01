За сутки в Киеве 59 новых больных коронавирусом – Кличко

Количество зараженных в столице продолжает увеличиваться достаточно высокими темпами.

В столице Украины за прошедшие сутки еще у 59 человек, включая 10 медиков, подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом три человека за сутки умерли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Читай также: В МИД рассказали, сколько украинцев лечится от коронавируса за границей

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердилось заболевание коронавирусом, увеличилось на 59 человек. Среди них - 10 медиков. Три человека умерли. Всего в столице уже 48 летальных случаев", - написал Кличко.

В целом, по состоянию на воскресенье, 17 мая, в Киеве 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

По словам мэра, среди заболевших:

34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, а также 2 девочки, которым 10 и 13 лет.

22 мужчины от 18 до 66 лет, годовалый мальчик.

Читай также: COVID-19: в США более 1,5 млн зараженных

Всего в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Всего коронавирус в столице преодолели 224 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 15 и в Соломенском - 9, - отметил Кличко.

facebook.com/Vitaliy.Klychko

Напомним, в течение последних суток в Украине было подтверждено 433 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, что на 95 заражений меньше, чем днем ранее. Общее число случаев с начала пандемии составляет 18291.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.