Киев ограничивает въезд для грузовиков

Ограничение необходимо, чтобы стабилизировать трафик в Киеве на период действия карантина и до полного восстановления работы общественного транспорта.

Власти Киева приняли решение ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город в утренние и вечерние часы с понедельника, 18 мая. Об этом сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации в воскресенье, 17 мая.

"Ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.

В КГГА объясняют, что такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантина и до полного восстановления работы общественного транспорта.

Напомним, на этой неделе в Киеве четыре дня подряд фиксировались масштабные заторы на основных автомагистралях.

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