В Киеве автомобиль патрульных столкнулся с такси

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции произошло в ночь на понедельник.

В Киеве в ночь на понедельник произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля и такси. Машины столкнулись на перекрестке улиц Луговая и Автозаводская. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Киев Оперативный.

В сообщении отмечается, что произошло столкновение патрульного автомобиля Outlander с машиной службы такси Uber.

"Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещённый сигнал светофора. Однако, не всё так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Киевской области полицейский якобы совершил самоубийство после ДТП, в котором никто не пострадал.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet