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В Киеве автомобиль патрульных столкнулся с такси

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции произошло в ночь на понедельник.
Информации о пострадавших нет
Информации о пострадавших нет
Правда.іф

В Киеве в ночь на понедельник произошло дорожно-транспортное происшествие с участием патрульного автомобиля и такси. Машины столкнулись на перекрестке улиц Луговая и Автозаводская. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает Киев Оперативный.  

В сообщении отмечается, что произошло столкновение патрульного автомобиля Outlander с машиной службы такси Uber.

"Судя по камерам, которые уже просмотрели патрульные, водитель такси пытался повернуть на запрещённый сигнал светофора. Однако, не всё так однозначно и, скорее всего, вина в этом ДТП будет обоюдной", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. 

Ранее в Киевской области полицейский якобы совершил самоубийство после ДТП, в котором никто не пострадал. 

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Теги: Киев, ДТП, авария, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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