В Киеве уже 2321 случай заражения COVID-19

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал новые данные о ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 лабораторно подтвердили у 41 жителя Киева. Всего в столице зафиксирован 2321 случай коронавирус. Об этом в ходе традиционного онлайн-брифинга сообщили городской голова Киева Виталий Кличко.

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"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человек. Среди них - 5 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 49 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - рассказал мэр.



Кличко уточнил, что COVID-19 выявили у 26 женщин возрастом от 18 до 82 лет и 11 мужчин от 29 до 65 лет. Болезнь также подтвердили у двух девочек 5 и 15 лет, и у двух 9-летних мальчиков. 4 человек госпитализировали, остальные проходят лечение на самоизоляции.





Напомним, в Минздраве рассказали, когда в Украине разрешат массовые мероприятия.

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