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Транспорт и спортзалы: Кличко рассказал о втором этапе ослаблений

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После пятницы 22 мая в столице запланирован второй этап ослаблений карантинных ограничений.
Мер столицы Виталий Кличко
Мер столицы Виталий Кличко
Скриншот

В Киеве запланирован второй этап ослаблений карантина, который может стартовать после 22 мая. Об этом на очередном видеобрифинге заявил мер столицы Виталий Кличко.

Мер рассказал, что уже после 22 мая в Киеве могут открыть промышленные рынки, спортзалы. 

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“После 22 мая столица начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов“ - отметил Кличко.

После 22 мая запланирован второй этап послабления ограничений
После 22 мая запланирован второй этап послабления ограничений
КГГА

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Также после 22 мая городские власти планируют запуск наземного общественного транспорта, который заработает в обычном режиме. 

Сейчас мы постепенно увеличиваем количество единиц подвижного состава наземного общественного транспорта. Готовы с 25 мая возобновить и работу метро. Мы ждем соответствующее решение правительства, - подчеркнул Кличко

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса по состоянию на 18 мая.

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Теги: Виталий Кличко, Киев, общественный транспорт, метро, ТРЦ
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