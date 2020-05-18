Кличко просит полицию проверить ночные клубы из-за нарушения карантина

Некоторые ночные клубы открылись без разрешения городских властей Киева.

Городской голова Киева Виталий Кличко требует у правоохранительных органов проверить все ночные клубы столицы из-за информации о нарушении карантинных ограничений. Об этом он заявил во время ежедневного пресс-брифинга 18 мая.

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Кличко подчеркнул, что власти Киева не давали разрешение на открытие ночных клубов и прочих развлекательных заведений.



"Хотел бы отметить, я видел на выходных в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это какой-то пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев!" - сказал Кличко.





Напомним, на прошедших выходных в Сети появилось видео открытых вечеринок в ночных клубах Киева и Одессы.

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