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Кличко просит полицию проверить ночные клубы из-за нарушения карантина

Комментариев: 2
Некоторые ночные клубы открылись без разрешения городских властей Киева.
Мэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
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Городской голова Киева Виталий Кличко требует у правоохранительных органов проверить все ночные клубы столицы из-за информации о нарушении карантинных ограничений. Об этом он заявил во время ежедневного пресс-брифинга 18 мая.

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Кличко подчеркнул, что власти Киева не давали разрешение на открытие ночных клубов и прочих развлекательных заведений.

"Хотел бы отметить, я видел на выходных в соцсетях видео из некоторых ночных клубов столицы. Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей - это какой-то пир во время чумы! Городская власть не позволяла открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь в полицию проверить такие заведения. И должна быть строгая ответственность их владельцев!" - сказал Кличко.



Напомним, на прошедших выходных в Сети появилось видео открытых вечеринок в ночных клубах Киева и Одессы.

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Комментариев (2)
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thebestdraw    18.05.2020, 14:00
Оценка:  0
thebestdraw
надо зайти в любое и расстрелять всех: посетителей, официантов. Вот тогда поможет
Vixerunt    18.05.2020, 14:34
Оценка:  0
Vixerunt
В след. раз застрелят тебя; или ты думаешь убивая людей сам останешься без возмездия.
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