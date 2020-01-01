Зеленский назначил девять глав райадминистраций в столице

Президент Зеленский назначит девять новых глав и переназначил двух.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил девять глав районных государственных администраций в столице. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОП 18 мая.

Новые главы райадминистраций Киева: Список

В Днепровском районе отстранен Петр Онофрийчук, главой стал Игорь Щербак (№317/2020-рп).

В Подольском районе отстранен, а после переназначен снова на данный пост Виктор Смирнов (№326/2020-рп).

В Шевченковском районе отстранен, а после переназначен снова на данный пост Олег Гаряга (№319/2020-рп / №329/2020-рп).

В Голосеевском районе главой райадминистрации стал Сергей Садовый (№320/2020-рп).

В Дарницком районе главой райадминистрации стал Ярослав Лагута (№321/2020-рп).

В Деснянском районе главой райадминистрации стал Давид Шатиришвили (№322/2020-рп).

В Днепровском районе главой райадминистрации стал Игорь Щербак (№323/2020-рп).

В Оболонском районе главой райадминистрации стал Кирилл Фесик (№324/2020-рп).

В Печерском районе главой райадминистрации стала Наталия Кондрашова (№325/2020-рп).

В Святошинском районе главой райадминистрации стал Сергей Павловский (№327/2020-рп).

В Соломенском районе главой райадминистрации стала Ирина Чечетка (№328/2020-рп).

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Ранее Кличко рассказал о втором этапе ослаблений карантина. Совсем скоро в столице начнут работу промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы.

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