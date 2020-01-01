В Киеве заболеваемость гриппом на 88,5% ниже базового уровня, - КГГА

За прошлую неделю зафиксировано снижение роста заболеваемости гриппа и ОРВИ.

За минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболел 2601 житель Киева. При этом эпидемическая интенсивность находится на низком уровне и ниже базовой линии на 88,5%. Об этом рассказали в пресс-службе КГГА.

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Всего заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Киеве на 7,5% по сравнению с прошлой неделей. За это время заболели 1101 ребенок (снижение на 6%) и 1500 взрослых (снижение на 8,6%).



В общем дети составляют 42,3% от всех заболевших, на прошлой неделе этот показатель составлял - 41,6%.



В медицинские учреждения за минувшую неделю госпитализированы 7 человек, из них 5 детей.

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