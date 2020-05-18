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В столице два пьяных водителя устроили нелепую аварию и вызвали копов

Комментариев: 3
Двое жителей столицы сели за руль "под градусом" и не смогли разминуться, после чего вызвали полицию оформлять ДТП.
Два пьяных водителя не смогли разминуться
Два пьяных водителя не смогли разминуться
facebook.com/kyivpatrol

Вечером в воскресенье, 17 мая, в одном из жилмассивов Киева произошло ДТП с участием легковых автомобилей ВАЗ и Mercedes. Незначительный материальный ущерб и отсутствие пострадавших сделало бы эту аварию лишь мелким эпизодом, если бы не выяснилось, что оба водителя находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева, данное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Жолудева в Святошинском районе столицы. Прибывшие на место ДТП инспекторы выяснили, что водители автомобилей ВАЗ и Mercedes не соблюли безопасного бокового интервала, в результате чего и произошло столкновение.

При оформлении административных материалов патрульные заметили признаки алкогольного опьянения у обоих участников ДТП. Мужчины согласились пройти освидетельствование на месте происшествия.

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Результаты водителя ВАЗ - 1,89‰, Mercedes - 1,21‰. Отметим, что по закону разрешенное содержание алкоголя в крови - 0,2‰.

На обоих мужчин инспекторы составили протоколы по ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, которые привели к ДТП) КоАП.

Напомним, месяц назад похожее ДТП уже регистрировали в Киеве. Тогда столкнулись легковушка и грузовик, и оба водителя также оказались “навеселе“.

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Теги: ДТП, Киев, пьяное вождение
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    18.05.2020, 17:42
Оценка:  0
zadneprohodchik
2 дибила бухие , теперь будут и ведра ремонтироыать и штрафы платить, страховые их накуй пошлют за синьку
andy55524    18.05.2020, 17:39
Оценка:  +1
andy55524
два сказочных долпоёпа.
МаксимУм    18.05.2020, 17:21
Оценка:  0
МаксимУм
Померяют от бордюра до места контакта и НИЧЬЯ!
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