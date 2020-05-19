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Без жетонов: Известно, как будет работать метро после карантина

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Жетоны в киевском метро окончательно отменены.
Без жетонов: Известно, как будет работать метро после карантина
Без жетонов: Известно, как будет работать метро после карантина
Киевский метрополитен

Киевское метро может начать работу уже 25 мая в случае принятия соответствующего решения Кабмина. При этом пассажиров заранее предупреждают, что жетонов для оплаты проезда не будет. 

Об этом сообщает пресс-служба метро.

После карантина проезд в метро можно будет оплатить: 

- KyivSmartCard;
- Картой метро (до 31.03.2021)
- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;
- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;
- Мобильным приложением KyivSmardСard;
- разовыми билетами с QR-кодом (бумажным или электронным).

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“Пассажиры льготных категорий могут использовать Карточку киевлянина. Остальные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения“ - говорится в сообщении.

Уточнить подробности можно по “горячей линии“ метро 044366 55 55

Без жетонов: Известно, как будет работать метро после карантина
Без жетонов: Известно, как будет работать метро после карантина
Киевский метрополитен

Проезд в наземном общественном транспорте после карантина

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“Оплатить проезд в наземном общественном транспорте также можно с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки. До 1 июля у пассажиров остается возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе“ - подытожили в пресс-службе.

Напоминаем, что каждый может сэкономить, пополняя Kyiv Smart Card сразу на 50 поездок. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке во всех видах общественного транспорта

Ранее сообщалось о том, что за сутки в Украине зафиксировано 260 случаев COVID-19.

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Теги: метро, Киев, Жетоны, карантин, проезд
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Комментариев (1)
Септемберг    19.05.2020, 10:43
Оценка:  0
Септемберг
А гостям столицы?
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