Жетоны в киевском метро окончательно отменены.

Без жетонов: Известно, как будет работать метро после карантина Киевский метрополитен

Киевское метро может начать работу уже 25 мая в случае принятия соответствующего решения Кабмина. При этом пассажиров заранее предупреждают, что жетонов для оплаты проезда не будет.

Об этом сообщает пресс-служба метро.

После карантина проезд в метро можно будет оплатить:

- KyivSmartCard;

- Картой метро (до 31.03.2021)

- Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

- Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

- Мобильным приложением KyivSmardСard;

- разовыми билетами с QR-кодом (бумажным или электронным).

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“Пассажиры льготных категорий могут использовать Карточку киевлянина. Остальные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения“ - говорится в сообщении.

Уточнить подробности можно по “горячей линии“ метро 044366 55 55

Без жетонов: Известно, как будет работать метро после карантина Киевский метрополитен

Проезд в наземном общественном транспорте после карантина

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“Оплатить проезд в наземном общественном транспорте также можно с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки. До 1 июля у пассажиров остается возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе“ - подытожили в пресс-службе.

Напоминаем, что каждый может сэкономить, пополняя Kyiv Smart Card сразу на 50 поездок. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 гривны на каждой поездке во всех видах общественного транспорта

Ранее сообщалось о том, что за сутки в Украине зафиксировано 260 случаев COVID-19.

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