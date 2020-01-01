Нарушали карантин: В Киеве оштрафовали три ночных клуба

После публичных возмущений столичного мэра полиция внезапно обратила внимание на работающие вопреки запрету ночные клубы.

За работу во время карантина в Киеве оштрафовали три ночных клуба. Владельцам заведений грозят штрафы до 170 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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Так, в ходе мониторинга Интернета правоохранители выявили информацию о работе нескольких ночных клубов в Киеве вопреки требованиям карантина.

“В результате проверки и отработки этой информации столичные полицейские на должностных лиц этих учреждений составили 3 протокола по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях в Печерском и Шевченковском районах Киева“, - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, за работу клубов ответственным лицам грозят штрафы до 170 000 гривен.

Напомним, в понедельник, 19 мая, мэр Киева Виталий Кличко обратился в полицию с просьбой проверить работу ночных клубов. Он также назвал работу клубов “пиром во время чумы“.

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