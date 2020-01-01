COVID-19 в Киеве: Вирус подтвердили еще у 38 человек
За последние сутки в столице коронавирус зафиксирован у 38 человек. В частности, инфицированы 38 медиков. Три человека погибли. Об этом сообщил на очередном брифинге мер Виталий Кличко.
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“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 38 человек. Сегодня в Киеве уже 2359 подтвержденных случаев заболевания COVID-19“, - рассказал мер.
Так, среди заболевших 23 женщины в возрасте от 29 до 87 лет и 2 девочки - двух и трех лет. А также 12 мужчин от 24 до 58 лет и мальчик, которому 9 лет.
В больницы госпитализированы 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции дома.
Выздоровел за минувшие сутки 61 человек. Всего вирус преодолели 285 жителей Киева, - подытожил Кличко
Ранее сообщалось о том, что за сутки в Украине зафиксировано 260 случаев COVID-19.
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