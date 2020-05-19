Кличко прокомментировал информацию о том, что частные перевозчики якобы повысят стоимость проезда в два раза.

"В два раза": Кличко прокомментировал повышение цен на проезд в Киеве Скриншот видео

Частные перевозчики, которые начнут работу после 22 мая, не должны необоснованно повышать цены на проезд. Об этом заявил мер столицы Виталий Кличко во время брифинга во вторник, 19 мая.

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Мер пояснил, что городские власти не могут согласовывать тарифы частных перевозчиков, так как они относятся “к сфере свободных цен“. Так Кличко прокомментировал информацию о возможном подорожании проезда после 22 мая.

“Постановлением правительства еще в 2015 году отменено государственное регулирование тарифов на перевозку пассажиров. Тарифы маршрутных такси относятся к сфере свободных цен. Их каждый перевозчик формирует самостоятельно“ - отметил мер.

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Виталий Кличко подчеркнул, что перевозчики должны предупредить пассажиров о повышении цен за 7 рабочих дней. Также они обязаны предоставить документы, подтверждающие обоснованность повышения.

Я уже заявлял и подчеркну, что в коммунальном общественном транспорте повышать стоимость проезда город не планирует. А если частные перевозчики попытаются необоснованно и “с потолка“ сформировать новые тарифы, мы будем обращаться в Антимонопольный комитет - подытожил он

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