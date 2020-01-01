Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве митинговали сотрудники психбольницы

Комментариев: 0
В ходе реформирования медицины больница лишилась значительной части собственного финансирования.
Главврач рассказал о проблемах больницы
Главврач рассказал о проблемах больницы
Скриншот видео

Во вторник, 19 мая, по улице Телиги в столице митинговали сотрудники психиатрической больницы. Об этом пишет PavlovskyNEWS.

Читай также: Десятки родителей пикетируют Кабмин с требованием открыть детсады

Врачи рассказали, что больница потеряла значительную часть финансирования в ходе медреформы. В частности, медикам не хватает денег на покупку лекарств пациентам. Также средств не хватает на зарплаты работникам больницы.

“Несмотря на дождь, по Киеву прокатились протестные акции: врачам нечем кормить и лечить психбольных, а родителям некуда вести своих детей. На Дорогожичах работники клинической больницы “Психиатрия“ стоят вдоль дороги под дождем, чтобы привлечь внимание власти к психическому здоровью людей в Украине“, - говорится в сообщении.

Ранее глава МОЗ пообещал "реформу, которая всех устроит".

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: больница, психбольница, протест, деньги, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь