В Киеве митинговали сотрудники психбольницы

В ходе реформирования медицины больница лишилась значительной части собственного финансирования.

Во вторник, 19 мая, по улице Телиги в столице митинговали сотрудники психиатрической больницы. Об этом пишет PavlovskyNEWS.

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Врачи рассказали, что больница потеряла значительную часть финансирования в ходе медреформы. В частности, медикам не хватает денег на покупку лекарств пациентам. Также средств не хватает на зарплаты работникам больницы.

“Несмотря на дождь, по Киеву прокатились протестные акции: врачам нечем кормить и лечить психбольных, а родителям некуда вести своих детей. На Дорогожичах работники клинической больницы “Психиатрия“ стоят вдоль дороги под дождем, чтобы привлечь внимание власти к психическому здоровью людей в Украине“, - говорится в сообщении.

Ранее глава МОЗ пообещал "реформу, которая всех устроит".

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