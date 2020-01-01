Кличко: Самой молодой погибшей от COVID-19 было 25 лет
В Киеве от COVID-19 умерли 52 человека. Большая часть из них (58%) были старше 65-70 лет. Об этом на очередном брифинге заявил мер столицы Виталий Кличко во вторник, 19 мая.
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“В стационарах от COVID-19 умерло в целом 52 человека. Самому старшему из пациентов было 87 лет, а самой молодой - 25 лет. Женщина имела тяжелые сопутствующие патологии“, - сообщил Кличко.
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Он отметил, что 25% людей умерли в возрасте 50-64 года. 15% тех, кому было до 49 лет. И 2% - пациентов в возрасте 18-29 лет.
Большинство из них имели хронические заболевания. Чаще всего это - сахарный диабет, гипертония и ожирение.
Поэтому врачи и призывают быть осторожными всех. Но особенно беречься рекомендуют людям с хроническими заболеваниями - подытожил он
Ранее сообщалось о том, что за сутки в Украине зафиксировано 260 случаев COVID-19.
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