В Киеве задержали псевдо-полицейского, который обворовывал подростков
В Киеве полицейские задержали 45-летнего уроженца Житомирской области, который много лет обманом забирал телефоны и украшения у подростков, представляясь полицейским. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
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Задержанный признался, что пользовался обложкой полицейского удостоверения, чтобы вызвать большее доверие у несовершеннолетних, у которых он обманом выманивал вещи и скрывался. Действовал мужчина на территории Тернополя, Киева и Запорожья.
Как сообщили в департаменте Внутренней безопасности Нацполиции, дело в отношении мошенника было заведено еще осенью 2016 года — ему сообщили о подозрении, однако мужчина скрылся.
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После этого фигуранта еще трижды задерживали за мошеннические действия в столице, однако суд его отпускал. В полиции уточнили, что свою “деятельность“ мужчина начал с 2009 года.
Санкция ч.2 ст. 190 УК Украины, которую инкриминируют задержанному, предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве мошенник выманил у 9-летнего мальчика 700 тыс грн на спасение мамы. Аферист позвонил ребенку и разыграл историю о его матери.
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