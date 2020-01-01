В КГГА рассказали, когда запустят столичные фонтаны

Из-за карантина старт сезона фонтанов в Киеве пришлось отложить.

В Киеве фонтаны запустят на месяц позже обычного kyivcity.gov.ua

Коммунальное предприятие “Киевводфонд“ приступило к подготовке столичных фонтанов к летнему сезону 2020. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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По словам директора “Киевводфонда“ Светланы Козловской, обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями. Но уже в конце недели киевляне будут наблюдать пробные запуски фонтанов. Этот процесс является обязательным перед началом нового сезона.

Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Напомним, в начале мая в Боярке Киевской области женщина залезла на фонтан с ребенком, но не смогла слезть и при падении разбила его.

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