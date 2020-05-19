Центр Киева залило кипятком

Труба не выдержала гидравлические испытания.

В столице кипятком залило улицу Большая Васильковская. Труба не выдержала гидравлические испытания и рванула.

Соответствующее видео опубликовано в соцсети.

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“На улице Большой Васильковской сегодня прорвало трубу и горячей водой залило всю улицу. Как вам такое?“, - говорится в сообщении.

Горожане рассказали, что кипяток залил проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Ocean Plaza затопило горячей водой.

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