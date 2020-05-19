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Центр Киева залило кипятком

Комментариев: 1
Труба не выдержала гидравлические испытания.
Центр Киева залило кипятком
Центр Киева залило кипятком
Скриншот

В столице кипятком залило улицу Большая Васильковская. Труба не выдержала гидравлические испытания и рванула. 

Соответствующее видео опубликовано в соцсети.

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“На улице Большой Васильковской сегодня прорвало трубу и горячей водой залило всю улицу. Как вам такое?“, - говорится в сообщении.

Горожане рассказали, что кипяток залил проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Ocean Plaza затопило горячей водой.

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Теги: Киев, прорыв трубы
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Комментариев (1)
Красногвардеец1    19.05.2020, 17:44
Оценка:  -22
Красногвардеец1
Виталька,пора купаться!))))))))))))))
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