Центр Киева залило кипятком
Труба не выдержала гидравлические испытания.
В столице кипятком залило улицу Большая Васильковская. Труба не выдержала гидравлические испытания и рванула.
Соответствующее видео опубликовано в соцсети.
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“На улице Большой Васильковской сегодня прорвало трубу и горячей водой залило всю улицу. Как вам такое?“, - говорится в сообщении.
Горожане рассказали, что кипяток залил проезжую часть.
Ранее сообщалось, что в Киеве затопило крупнейший ТРЦ. Ocean Plaza затопило горячей водой.
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