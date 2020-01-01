От непогоды больше всего пострадал Деснянский район столицы, там ветер повредил 10 деревьев.

В Киеве вчера ветер повалил около 40 деревьев. 18 деревьев было повреждено. Об этом сообщает КП Киевзеленстрой в Facebook.

Сотрудники Киевзеленстроя говорят, что первые сообщения об упавших деревьях начали поступать в аварийно-диспетчерскую службу вчера в 16:00. Жители Киева сообщили о 12 поваленных деревьях.

"Работники районных КП УЗН насчитали еще 25 поваленных деревьев и 18 поврежденных на своих балансовых территориях", - рассказали в Киевзеленстрое.

Больше всего пострадал Деснянский район, там упало 10 деревьев. Продолжается уборка территорий.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве ветер свалил около 40 деревьев

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