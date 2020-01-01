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В Киеве готовят повышение тарифов на воду

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Со следующего года тарифы на на централизованное водоснабжение и водоотвод могут вырасти почти на 20%.
С нового года в Киеве подорожает вода
С нового года в Киеве подорожает вода
pixabay.com

Киевводоканал предлагает повысить тарифы на услуги для населения на следующий года на 19% до 27,35 гривен/куб. м. с НДС. Об этом сообщает пресс-служба водоканала.

В компании напомнили, что 5 февраля 2020 года регулятор одобрил проект постановления, которым устанавливались тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год.

В частности, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей Киева устанавливался в размере 22,992 грн (в том числе НДС 3,832 грн) за 1 куб. м:

  • 13,440 грн (в том числе НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
  • 9,552 грн (в том числе НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.

В то же время, на 2021 год Киевводоканал предлагает установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 27,35 грн (в том числе НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

  • 14,74 грн (в том числе НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;
  • 12,61 грн (в том числе НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Отмечается, что расчеты планируемых тарифов на 2021 были проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

Таким образом, тариф на водоснабжение может быть повышен на 9,7%, на водоотвод - на 32%.

Напомним, с марта в счетах на оплату жилкомуслуг в Киеве появился новый платеж - за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. 

 

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Теги: Киев, вода, водоснабжение, тарифы на воду, повышение тарифов
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Источник: korrespondent.net

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