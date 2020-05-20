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Смягчение карантина: На остановке в Киеве образовалась огромная очередь

Комментариев: 1
Люди не соблюдают необходимую дистанцию.
Очередь на остановке в Киеве
Очередь на остановке в Киеве
Александр Сова/FB

Несмотря на карантинные ограничения, на общественных остановках в некоторых районах Киева образовываются большие очереди. Соответствующее фото опубликовал на своей странице в FB киевлянин ‎Александр Сава‎.

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На фото видно, как возле остановки скопилис десятки людей.

"6:10 утра. Очередь на 30", - написал он.

Часть людей не одеты в маски, а также не соблюдена необходимая социальная дистанция.

Напомним,Кличко рассказал, когда откроют детские сады в Киеве.

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Комментариев (1)
Woodbrother    20.05.2020, 11:49
Оценка:  +3
Woodbrother
А при открытии метро вообще ППЦ будет
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