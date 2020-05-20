Смягчение карантина: На остановке в Киеве образовалась огромная очередь

Люди не соблюдают необходимую дистанцию.

Несмотря на карантинные ограничения, на общественных остановках в некоторых районах Киева образовываются большие очереди. Соответствующее фото опубликовал на своей странице в FB киевлянин ‎Александр Сава‎.

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На фото видно, как возле остановки скопилис десятки людей.



"6:10 утра. Очередь на 30", - написал он.



Часть людей не одеты в маски, а также не соблюдена необходимая социальная дистанция.

Напомним,Кличко рассказал, когда откроют детские сады в Киеве.

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