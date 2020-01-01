Кличко: COVID-19 обнаружен у 51 киевлянина, двое умерли

Всего в столице зафиксировано 2 410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За последние сутки в Киеве было зафиксировано больше 50 случаев коронавируса. Погибли два человека. Об этом на очередном брифинге заявил мер столицы Виталий Кличко в среду, 20 мая.

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“Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 51 человека. Среди них - 8 медиков. Умерли два человека“ - отметил Виталий Кличко.

Статистика COVID-19 в Киеве: По районам КГГА

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Так, среди заболевших 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и 3 девочки - девяти, двенадцати и шестнадцати лет. А также 19 мужчин от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от 8 месяцев до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции.

Больше всего случаев зафиксировано в Деснянском районе - 13 больных, в Подольском - 6 - отметил он

За последние сутки выздоровел 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 19 230 случаев коронавируса.

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