Зеленский назвал Баканова лучшим главой СБУ за все время

Иван Баканов ранее был главой партии Слуга народа.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ивана Баканова самым честным главной СБУ за все время независимости страны. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в среду, 20 мая.

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При Владимир Зеленский признал, что Ивану Баканову может не хватать опыта и профессионализма.

Может, с точки зрения опыта и профессионализма, Баканову чего-то не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы Службы безопасности Украины никогда не было - отметил президент

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Напомним, что Иван Баканов является другом Владимира Зеленского. Ранее Баканов возглавлял предвыборный штаб Зеленского, а также ООО Квартал 95.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что в ОП нет его кумовей. Также Зеленский предложил журналисту работу в ОП.

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