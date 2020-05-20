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Зеленский назвал Баканова лучшим главой СБУ за все время

Комментариев: 2
Иван Баканов ранее был главой партии Слуга народа.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ивана Баканова самым честным главной СБУ за все время независимости страны. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в среду, 20 мая. 

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При Владимир Зеленский признал, что Ивану Баканову может не хватать опыта и профессионализма. 

Может, с точки зрения опыта и профессионализма, Баканову чего-то не хватает, но мне кажется, что за этот год он показал, что такого честного главы Службы безопасности Украины никогда не было - отметил президент

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Напомним, что Иван Баканов является другом Владимира Зеленского. Ранее Баканов возглавлял предвыборный штаб Зеленского, а также ООО Квартал 95.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что в ОП нет его кумовей. Также Зеленский предложил журналисту работу в ОП.

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Теги: Владимир Зеленский, Иван Баканов
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Комментариев (2)
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sOLOMON8    20.05.2020, 13:46
Оценка:  0
sOLOMON8
А Баканов назве Зеленського кращим президентом ? Цирк на дроті. Зозуля хвалить півня за те, що хвалить він зозулю
trewqas    20.05.2020, 13:40
Оценка:  -1
trewqas
Я мог что-то пропустить. Кому не трудно , что этот сбушник сделал ?
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