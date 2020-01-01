В Киеве из-за несоблюдения санитарных норм закрыли рынок, - Кличко

Правоохранители оштрафовали ночные клубы, которые работали в минувшие выходные.

В Киеве из-за несоблюдения необходимых санитарных норм закрыли рынок “Десна“. Полиция также оштрафовала три ночных клуба в столице, которые, несмотря на карантинные ограничения, открылись на прошлых выходных. Об этом городской голова Киева Виталий Кличко рассказал в ходе ежедневного пресс-брифинга.

Читай также: Кличко рассказал, когда откроют детские сады в Киеве

“Мы начали ослабление ограничений. Но, еще раз подчеркну: открытие заведений, предприятий - это, прежде всего, соблюдение правил и ответственность руководителей за безопасность персонала и посетителей. Например, в столице уже открылись 37 рынков, для которых прописан четкий регламент работы. Один из них - рынок “Десна“ - Госпродпотребслужба уже закрыла за несоблюдение санитарных норм и регламентов“, - сказал он.



Кличко отметил, что контролем санитарных норм в Киеве занимается совместная группа из сотрудников Госпродпотребслужбы, муниципальной стражи, районных властей, а также работников КП “Киевблагоустройство“. Они инспектируют работу открывшихся рынков, общепитов, и других предприятий, а в случае нарушений, на место выезжают сотрудники полиции, которые составляют протокол об административном штрафе.

Читай также: Кличко: COVID-19 обнаружен у 51 киевлянина, двое умерли

Всего полицейские уже составили 46 админпротоколов о нарушениях санитарных норм. На данный момент проинспектировано 198 объектов.



“По моему обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких развлекательных заведений, которые город не позволял открывать, а они минувшие выходные работали. Хочу подчеркнуть: если, с введением послаблений, люди будут пренебрегать правилами, - нас ожидает всплеск вируса. Я никого не пугаю. Но, например, в Чехии, через неделю после открытия торговых центров, крупных магазинов, парикмахерских и салонов зафиксировали большой всплеск заболевания. Поэтому призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать элементарные правила“, - резюмировал Кличко.

Напомним, после смягчения карантина на остановке в Киеве образовалась огромная очередь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.