Родителей больше не будут пускать внутрь детских садиков – Киевсовет

В рамках карантинных ограничений возобновившие работу детские сады перейдут на особый санитарный режим.

После возобновления работы детских садов Киева родителям будет воспрещен вход внутрь. Об этом в среду, 20 мая, рассказал на пресс-конференции председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО “Свобода“ Олег Гелевей.

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По его словам, после открытия детсадов родителям будет запрещено провожать детей в раздевалку. Малышей будут встречать воспитатели на улице и забирать их в помещение детского сада.

Гелевей призвал родителей прививать своим дошкольникам элементарные гигиенические навыки – поменьше касаться руками лица, чаще мыть руки.

Дошкольные учреждения должны готовиться: иметь дезинфицирующие средства, убрать из детских комнат ковры с длинным ворсом, мягкие игрушки, обучить персонал соблюдению карантинных мер в работе с детьми, регулярной дезинфекции помещений, - сказал Гелевей.

Напомним, решением Кабмина с 22 мая в Украине начинается период так называемого адаптивного карантина, когда области смогут ослаблять карантин в зависимости от эпидемической ситуации.

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