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Маски, перчатки и дистанция: Как будет работать метро в Киеве

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В столичном метрополитене рассказали, какие требования выдвигаются к пассажирам, желающим воспользоваться метро.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук Киевского метро

После возобновления работы Киевского метрополитена пассажиры должны будут соблюдать строгие санитарные правила – носить маски и перчатки, держать дистанцию от других пассажиров. Об этом рассказала советник начальника КП “Киевский метрополитен“ Наталья Макогон в комментарии “Сегодня“.

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“Мы готовы открыться и готовы работать в обычном режиме. То есть пассажиры должны будут строго соблюдать дистанцию в полтора метра, носить защитные маски и перчатки, соблюдать все меры предосторожности. На станциях, перронах и возле касс мы уже нанесли специальную разметку, чтобы люди держались друг от друга на безопасном расстоянии. Будем максимально информировать пассажиров о мерах безопасности в метро по всем имеющимся каналам, в том числе и аудиозаписями“, - объяснила она.

Наталья Макогон также отметила, что метрополитен надеется на мощную поддержку полиции в вопросе соблюдения пассажирами масочного режима. О возможных ограничениях на вход в вагоны пока что ничего неизвестно, точные требования будут обнародованы Кабмином, подчеркнула она.

Напомним, вчера Кабмин принял решение об очередном смягчении карантинных ограничений. Среди прочего с 25 мая будет разрешена работа метрополитенов.

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Теги: метро, Киев, маски, карантин
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