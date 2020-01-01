В Киеве 65 новых случаев COVID-19, три человека умерли, - Кличко

В столице снова выросло количество заболевших коронавирусом.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь COVID-19 лабораторно подтвердили у 65 жителей Киева. Три человека скончались. Об этом в ходе ежедневного онлайн-брифинга сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

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Мэр отметил, что среди инфицированных - семеро медработников.



"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 65 человек. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период - 57 летальных случаев. На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

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Инфекцию зафиксировали у 43 женщин возрастом от 18 до 89 лет, и 19 мужчин от 19 до 82 лет. Также заболели 2 девочки 5 и 7 лет, и 16-летний парень.



В связи с осложнениями болезни госпитализировано 20 киевлян, остальные проходят лечение на самоизоляции.



За прошедшие сутки коронавирус победили 9 жителей столицы.





Напомним, за сутки количество больных Covid-19 снизилось в 7 областях Украины.

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