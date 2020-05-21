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Кличко: Мы не позволим повышать тарифы на холодную воду

Комментариев: 1
Мэр столицы отметил, что повышение тарифов в условиях карантина - недопустимо.
В Киеве не будут повышать тариф на холодную воду
В Киеве не будут повышать тариф на холодную воду
depositphotos.com

Глава Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы на холодную воду в столице повышаться не будут. Он отметил, что в условиях, когда вся Украина и Киев борются с эпидемией коронавируса, когда в стране действуют карантинные ограничения, повышать тариф на холодное водоснабжение – недопустимо. Об этом он заявил на брифинге. 

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Отмечается, что 20 мая “Киевводоканал“ опубликовал заявление о намерениях повысить тарифы на холодную воду для жителей столицы еще на 19% - с января 2021 года.

“Мы понимаем, что цена на услуги формируется согласно объективным расходам. В частности, стоимости электроэнергии, зарплаты персонала и других. Но мы должны учесть и платежеспособность людей, которая значительно снизилась из-за карантинных мероприятий. Поэтому городские власти не позволят повышать тарифы на холодную воду и водоотведение“, - отметил Кличко.

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Напомним, ранее сообщалось, что с 12 мая в Киеве начнут отключать горячую воду. Отключения связывают с плановыми испытаниями гидравлических теплосетей. 

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Теги: Кличко, Холодная вода, Тарифы, Киев
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Комментариев (1)
МонШер    21.05.2020, 13:27
Оценка:  +2
МонШер
Прекрасно знаем - если украинский чиновник гарантирует, что повышать цены не будут- значит скоро цена вырастет в два раза.
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