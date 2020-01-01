Кличко рассказал, когда в Киеве откроют детсады

Из карантина также выходят спорткомплексы и фитнес-залы.

С 1 июня в столице снова откроются детские сады, а школы возобновят работу для выпускников 11-х классов. Высшие учебные заведения откроются для выпускников и абитуриентов. Об этом на ежедневном пресс-брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"С 1 июня в столице начнут работать детские сады и школы для выпускников 11-х классов, которые будут сдавать ВНО, а также учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов", - сказал мэр.



Кличко рассказал, что из карантина также выходят спортивные комплексы, детско-юношеские спортшколы. Фитнес-центры откроются без работы бассейнов.

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Зоны отдыха и пляжи у водоемов будут также открыты для жителей столицы.



С 25 мая возобновят свою работу киевский метрополитен, промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.



"Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно. После того, как метро возобновит работу", - добавил мэр Киева.





Напомним, в киевском метро рассказали, какие требования будут выдвигаться к пассажирам.

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