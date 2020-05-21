В Киеве таксист 10 минут душил и таскал за волосы женщину

Видео попало в сеть.

В Киеве водитель одной из служб такси в течение 10 минут издевался над пассажиркой. Неадекватный водитель такал женщину за волосы и душил. Пострадавшая звала на помощь и удивлялась, что никто не реагирует на ее призыв о помощи. Видео инцидента опубликовал “Киев Оперативный“ у себя в Facebook.

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Так, по словам пострадавшей, которая является директором автошколы “Автоледи“, утром она вызвала такси, чтобы забрать машину одной из учениц автошколы.

Женщина должна была попасть на бульвар Леси Украинки, однако таксист стал везти ее на улицу с таким же названием, заявив, что заказ оформлен верно. На негодования женщины и требования остановить машину таксист не реагировал. После того, как она пригрозила позвонить в полицию, таксист остановился и попытался вытащить ее из салона.

Диалог:

Я: Уважаемый, не туда едем!

Таксист: Мне всё равно. У меня заказ оформлен на ул. Л.Украинки

Я: Остановитесь! Зачем вы меня увозите дальше и дальше?

Т: Мне всё равно!

Я: Звоню в диспетчерскую службу. Говорю с ними, передаю трубку таксисту... Он всё ещё продолжает ехать.

Я: ЗВОНЮ 102!!! МЕНЯ УДЕРЖИВАЮТ В ТАКСИ!!!

Т: Останавливается. Обходит авто и вытягивает меня из машины.

Я: Подставляю ноги под колеса, т.к. в машине остались моя сумка, телефон

Т: Едет мне на ногу, потом выскакивает из авто...

Я: Вынимаю ключ, что б он не уехал с моими вещами и бросаю в траву, забираю вещи...БЕГУ...

Т: догоняет меня и начинается месиво.

На кадрах видно, как таксист требует от женщины вернуть то, что она у него украла. Далее начинается потасовка в ходе которой мужчина применяет силу. В какой-то момент женщина вырывается и с криками “Помогите“ выбегает на проезжую часть. Но уже через несколько секунд таксист опять ее хватает за косы и тащит куда-то.

Самое удивительное, что начинался час пик и мимо нас ехали машины которые вообще не остановились! Я додумалась вырваться и выскочить на центр проезжей части. Таксист тянул меня на тротуар за косички. Автомобили остановились, вышли ребята и вырубили его, - рассказала потерпевшая.

По словам женщины, писать заявление в полицию нет смысла, так как синяков нет (он не бил, душил постоянно), на возмещение ущерба (разбит дорогой телефон) тоже нет смысла - таксисты не оформлены официально.

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Отказ женщины писать заявление натолкнул пользователей соцсетей на мысль, что видео является постановочным, пассажирка просто разыграла спектакль, чтобы сделать рекламу своей автошколе. Подписчиков удивило, почему таксист не пытается помешать ей снимать, а ее реакцию считают несколько наигранно-театральной.

Напомним, ранее в Одессе таксистка обокрала пассажирку на 72 тысячи гривен. Правонарушительница воспользовалась тем, что ее клиентка уснула в дороге.

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