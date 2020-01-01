Теплая зима: Кличко рассказал, куда делись 400 млн грн на уборку снега

Столичный мэр отчитался о расходах на борьбу с зимней стихией, которой не было.

Из-за теплой и малоснежной зимы Киев сэкономил более 44,5 тысячи тонн соли, поэтому в следующем сезоне дорожники потратят значительно меньше средств на закупку посыпочных материалов. Об этом заявил столичный городской голова Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции в четверг, 21 мая.

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Кличко отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду начинается заблаговременно, в начале лета, когда никто заранее не знает, какой будет зима – снежной или нет. Именно этим объясняются избыточные запасы соли, оказавшейся невостребованной минувшей зимой.

Мэр столицы пояснил, что каждое дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ) по ремонту и содержанию дорог имеет план заготовки посыпочных материалов. И соль закупают в течение лета и осени. Поскольку снега прошлой зимой было крайне мало, не все запасы соли были использованы.

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Кроме того, из 400 миллионов гривен, выделенных “Киевавтодору“ в прошлом сезоне, средства пошли не только на закупку соли, но также и на зарплату работникам ДЭУ и приобретение техники и горюче-смазочных материалов.

Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она – многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц, - рассказал мэр.

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Напомним, глава Киева Виталий Кличко заявил, что тарифы на холодную воду в столице повышаться не будут. Он отметил, что в условиях, когда в стране действуют карантинные ограничения, повышать тариф на холодное водоснабжение – недопустимо.

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