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В Киеве мужчина устроил стрельбу из-за ссоры с женой

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Инцидент случился в Соломенском районе.
Пистолет был изъят
Пистолет был изъят
facebook.com/kyivpatrol

В Соломенском районе мужчина устроил стрельбу после ссоры с супругой. Патрульные оперативно задержали нарушителя.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

По предварительной информации, в полицию обратился киевлянин, который сообщил, что нетрезвый мужчина с пистолетом в руках стреляет в воздух на улице Ушинского. На место происшествия выехали копы. Они оперативно разыскали стрелка, у него нашли травматический пистолет.

Свои действия мужчина объяснил ссорой с женой.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого происшествия и оказания правовой квалификации действий мужчины, - сообщили в патрульной полиции.

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Напомним, ночью, 22 мая, в лесах Житомирской области разыгралась кровавая трагедия. 58-летний мужчина расстрелял компанию отдыхающих из гладкоствольного охотничьего ружья.

 

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Теги: полиция, Киев, стрельба, семейная ссора
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