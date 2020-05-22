Киевский зоопарк начнет работу уже завтра, 23 мая.

Кличко показал, как выглядит зоопарк после реконструкции Скриншот

В субботу, 23 мая, работу начнет Киевский зоопарк. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в пятницу, 22 мая.

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Кличко рассказал, что зоопарк теперь выглядит по-другому. В частности, заменена входная группа, обустроены туалеты, медпункт.

“С завтрашнего дня будет готов встретить гостей киевский зоопарк. Теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому“ - отметил Виталий Кличко.

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Также мер рассказал, что обустроен новый вольер для птиц. В планах строительство приматника, океанариума. Также власти обещают обустроить фудкорты и паркинг на 500 авто.

Подчеркну: зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности. В режиме городского парка. Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям будут измерять температуру. Установили дезинфекторы для рук - отметил Кличко

Ранее сообщалось о том, что Украине зафиксировано 20 148 случаев коронавируса.

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