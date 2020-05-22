Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кличко показал, как выглядит зоопарк после реконструкции

Комментариев: 1
Киевский зоопарк начнет работу уже завтра, 23 мая.
Кличко показал, как выглядит зоопарк после реконструкции
Кличко показал, как выглядит зоопарк после реконструкции
Скриншот

В субботу, 23 мая, работу начнет Киевский зоопарк. Об этом сообщил мер столицы Виталий Кличко в пятницу, 22 мая. 

Читай также: COVID-19 в Киеве: Заболели 47 человек, выздоровели 23

Кличко рассказал, что зоопарк теперь выглядит по-другому. В частности, заменена входная группа, обустроены туалеты, медпункт. 

“С завтрашнего дня будет готов встретить гостей киевский зоопарк. Теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому“ - отметил Виталий Кличко.

Читай также: Теплая зима: Кличко рассказал, куда делись 400 млн грн на уборку снега

Также мер рассказал, что обустроен новый вольер для птиц. В планах строительство приматника, океанариума. Также власти обещают обустроить фудкорты и паркинг на 500 авто. 

Подчеркну: зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности. В режиме городского парка. Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям будут измерять температуру. Установили дезинфекторы для рук - отметил Кличко

Ранее сообщалось о том, что Украине зафиксировано 20 148 случаев коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Виталий Кличко, Киев, зоопарк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
andy55524    22.05.2020, 13:05
Оценка:  0
andy55524
Да, Коле-котлете и Палчевскому тяжко будет обойти Виталю на мэрских выборах.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь